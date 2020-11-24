24.11.2020 - 17:52 | | AA
Ardahan'da JAK timleri göreve kazır
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Arama Kurtarma (JAK) timlerince "kışa hazırlık çalışmaları" kapsamında tatbikat yapıldı.
JAK timlerince Yalnızçam Kayak Merkezinde yapılan tatbikatta, senaryo gereği telesiyej hattında mahsur kalan bir kişinin kısa sürede kurtarılması başarıyla gerçekleştirildi.
Ekipler, çığ gibi doğal afetlerde arama-kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra, kış turizm merkezlerinde emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla bu tür tatbikatların önemli olduğuna dikkati çekti.
Çalışmalar kapsamında ayrıca, olumsuz hava ve arazi koşullarında hasta ile yaralıların tahliyesi, doğa sporları yapılan dağlık, ormanlık bölgelerde ise önleyici kolluk devriyesi icra edildi.
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