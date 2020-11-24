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24.11.2020 - 17:52 | | AA

Ardahan'da JAK timleri göreve kazır

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Arama Kurtarma (JAK) timlerince "kışa hazırlık çalışmaları" kapsamında tatbikat yapıldı.

Ardahan'da JAK timleri göreve kazır

JAK timlerince Yalnızçam Kayak Merkezinde yapılan tatbikatta, senaryo gereği telesiyej hattında mahsur kalan bir kişinin kısa sürede kurtarılması başarıyla gerçekleştirildi.

Ekipler, çığ gibi doğal afetlerde arama-kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra, kış turizm merkezlerinde emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla bu tür tatbikatların önemli olduğuna dikkati çekti.

Çalışmalar kapsamında ayrıca, olumsuz hava ve arazi koşullarında hasta ile yaralıların tahliyesi, doğa sporları yapılan dağlık, ormanlık bölgelerde ise önleyici kolluk devriyesi icra edildi.

Turist kadın polisi çileden çıkardı!İstanbul’da maske ve sigara denetimleri devam ediyor. İstiklal Caddesi'ne çıkan vatandaşlar genelde maske ve sigara yasağına uyarken, çoğu yabancı turistin bu kurala uymadığı görüldü. Bazı turistler ise polisle tartışarak zor anlar yaşattı. Polis ekipleri, pasaportunun yanında olmadığını söyleyen kadın turiste uzun süre laf anlatmaya çalıştı.
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