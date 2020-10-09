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09.10.2020 - 11:26 | | DHA

Ardahan’da otomobillerin camları buz tuttu!

Ardahan’da hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına düşmesiyle birlikte otomobillerin camları buz tuttu.

Ardahan’da otomobillerin camları buz tuttu!

Türkiye'de dün en soğuk gece, sıfırın altında 6 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşandı. Soğuk hava nedeniyle park halindeki otomobillerin camları buz tuttu.

Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, otomobillerin camlarındaki buzları temizledi.

 

 

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
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