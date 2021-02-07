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07.02.2021 - 17:09 | | DHA

Ardahan'da yenge cinayeti! Ölmeden bir gün önce böyle görüntülendi

Ardahan’da, kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan tartışmada Cemil Akbulut (33), tabancayla yengesi Gonca Akbulut'u (43) göğsünden vurarak öldürdü. Cemil Akbulut jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Gonca Akbulut'un ölmeden bir gün önceki görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün Posof ilçesine bağlı Derendere köyünde meydana geldi. Serkan Ç. (24), iddiaya göre 16 yaşındaki T.A.'yı kaçırdı. Olayın ardından iki ailenin de fertleri dün saat 18.30 sıralarında bir araya geldi. Aile fertleri, gerginliğin sona ermesi için konuştuğu sırada tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce T.A.'nın amcası Cemil Akbulut, ağabeyinin eşi 4 çocuk annesi Gonca Akbulut'u tabancayla vurdu. Gonca Akbulut, merminin göğsüne isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Gonca Akbulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Akbulut'un cansız bedeni morga konuldu. Jandarma ekipleri ise, Cemil Akbulut'u gözaltına alıp, işlemleri için karakola götürdü.

Ardahanda yenge cinayeti Ölmeden bir gün önce böyle görüntülendi

 

ÖLMEDEN BİR GÜN ÖNCE KAMERADA

Gonca Akbulut'un ölmeden bir gün önce, köylerine gelen gazeteciler tarafından ekmek yapmak için tandıra gittiği sırada başında leğenle hamur taşırken görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde gazetecilerin "Nereye gidiyorsun?" sorusuna Akbulut, "Ekmek yapmaya" diye cevap veriyor.

 

3 manda ile başladılar, şimdi taleplere yetişemiyorlarKahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan Mustafa Cura ve Hidayet Cura çifti, ORKÖY projesi ile aldıkları 3 mandayı 20'ye çıkardı. Manda sütünün kilosunu 10 TL, yoğurdunu da 15 TL'den satan Cura çifti taleplere yetişemediklerini söyledi.
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