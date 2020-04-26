Arden İsminin Anlamı Nedir? Arden Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Arden ismi bir erkek ismidir. Türkiye’de Arden isminin kullanımı son yıllarda çokça artmıştır. Arden ismi bazı kaynaklara göre ise Keltçe olduğu söylenirken, bazı kaynaklarda ismin Hint Avrupa dillerinde bulunduğu söylemektedir. Aynı zamanda bazı kaynaklara göre ise bu ismin Farsça kökenlere sahip olduğu düşünülmektedir.

Arden Ne Demek?

Arden ismi “ışıl ışıl olan ve parlayan” anlamlarına gelmektedir. Bununla birlikte Arden ismi birkaç farklı anlama da gelmektedir. Arden isminin bir diğer anlamı ise istemek ve bir şeye hevesli olabilmek anlamına gelmektedir. Arden ismi bazen ideallerinin, isteklerinin, hayallerinin peşinden giden kişi anlamlarına gelmektedir. Arden ismi bazen ise yücelik, yüce anlamına gelmektedir. Yüce makam ya da yüksekte bulunan makam gibi manalara gelmektedir.

Arden isminin analizi yapıldığında kararlı duruşa sahip, azimli olma gibi özellikler ön plana çıkıyor. Hayatta belirli hedefleri olan ve bu hedefleri gerçekleştirebilmek için çalışan kişilik özelliklerine sahip oldukları görülmektedir.

Arden İsmi Kuran’da Geçiyor mu?

Arden ismi Kuran’da geçen bir isim değildir. Arden ismi Arapça kökenli olmayan bir isimdir. Kuran’da geçmeyen isimler arasında yer almaktadır.