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16.09.2020 - 17:46 | | DHA

Ardında not bırakıp, intihar eden Buse, toprağa verildi

Malatya’da, 'Ailemden tek dileğim, kardeşlerime hayatı sevdirmeye çalışın' yazılı not bırakıp, Karaya Barajı'na atlayarak intihar eden Buse K. (16), toprağa verildi.

Ardında not bırakıp, intihar eden Buse, toprağa verildi

Merkez ilçe Yeşilyurt'a bağlı Mahmutlu Mahallesi'nde yaşayan Buse K., dün gece Karakaya Barajı'na atlayarak, intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen su altı arama ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışma sonunda Buse'nin cansız bedenini kıyıya 20 metre uzaklıkta buldu.

Jandarma ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede Buse K.'nin "Eğer bu mektubu görürseniz, ailemden tek dileğim kardeşlerime hayatı sevdirmeye çalışın. Onlara çok iyi bakın. Azıcık hatırım varsa onları hiç üzmeyin, üzülmelerine izin vermeyin. Benim için de kimse üzülmesin. Baba, benim kıymetimi hiç bilmedin. Diğer çocuklarının ve karının kıymetini bil, olur mu. Onları hiç üzme" yazıp bıraktığı notu buldu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Buse K.'nin cenazesi, otopsi işlemleri sonrası bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Malatya Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

 

 

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