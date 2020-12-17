Ardiye ne demek? TDK'ya göre ardiye anlamı nedir?

Günlük yaşantıda geçen birçok kelimenin anlamı ya bilinmiyor ya da farklı sözcüklerle karıştırılıyor. Bu kelimelerden biri de ardiye. TDK sözlüğü aracılığı ile kelimelerin ne anlama geldiği öğrenilebiliyor. Peki, ardiye nedir, kökeni neresi?

ARDİYE NE DEMEK?

Türkçe'de sıkça geçen ardiye kelimesi, özellikle eski evlerde bulunan bir bölüm. Dilimize ise Arapça'dan geçmiştir. Birden fazla anlamı olan ardiye sözcüğü; evlerde kullanılmayan, saklanması gereken eşyaların konulduğu bölüm olarak geçer. Diğer anlamları ise; genellikle ticaret eşyasının saklandığı yer - depo, böyle bir yerde saklanılan eşya için ödenen ücret.

ARDİYE ÖRNEK CÜMLE

Ailenin kullanmadığı tüm eşyalar ilerdeki ardiyede.

Boş zamanda tıka basa dolu olan ardiyeyi temizlemek şart oldu.