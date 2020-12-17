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17.12.2020 - 22:24 |

Ardiye ne demek? TDK'ya göre ardiye anlamı nedir?

Ardiye kelimesi günlük hayatta sık kullanılan kelimeler arasında bulunuyor. Vatandaşlar, ardiyenin ne anlama geldiğini sorgulamaya başladı. Genellikle eski tip evlerde yer alan ardiyeler, kullanılmayan eşyaların bırakıldığı alanlardır. İşte, TDK'ya göre ardiye kelimesinin anlamı...

Ardiye ne demek? TDK'ya göre ardiye anlamı nedir?

Günlük yaşantıda geçen birçok kelimenin anlamı ya bilinmiyor ya da farklı sözcüklerle karıştırılıyor. Bu kelimelerden biri de ardiye. TDK sözlüğü aracılığı ile kelimelerin ne anlama geldiği öğrenilebiliyor. Peki, ardiye nedir, kökeni neresi? 

ARDİYE NE DEMEK?

Türkçe'de sıkça geçen ardiye kelimesi, özellikle eski evlerde bulunan bir bölüm. Dilimize ise Arapça'dan geçmiştir. Birden fazla anlamı olan ardiye sözcüğü; evlerde kullanılmayan, saklanması gereken eşyaların konulduğu bölüm olarak geçer. Diğer anlamları ise; genellikle ticaret eşyasının saklandığı yer - depo, böyle bir yerde saklanılan eşya için ödenen ücret.

ARDİYE ÖRNEK CÜMLE

Ailenin kullanmadığı tüm eşyalar ilerdeki ardiyede.

Boş zamanda tıka basa dolu olan ardiyeyi temizlemek şart oldu.

Başkan Böcek'ten sert sözler: Ben ölüm döşeğindeyken, koltuk sevdasına düştülerYaklaşık 4 ay süren koronavirüs tedavisinin ardından taburcu olup görevine başlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yayımladığı mektubunda CHP'yi değil bazı CHP'lileri hedef aldığını söyledi. "Ben ölüm döşeğindeyken, ölüm haberleri yazanlar, bazen bu koltuk sevdasına düşenler, sayısı çok azdır onların. Yapılanlar ahlaki yönden veya nezaket kurallarına çok aykırıydı" diyen Böcek, istifa edip başka partiye geçmeyi düşünmediğini kaydetti. 24 saat sağlık ekibinin takibinde olan ve oksijen takviyesinden de ayrılan Böcek, günde 3 saat fizik tedaviye giriyor.
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