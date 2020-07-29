Arefe günü eczaneler açık mı 2020? 30 Temmuz arefe günü eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı?

Kurban Bayramı 31 Temmuz 3-Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. 30 Temmuz tarihi ise arefe gününe denk geliyor. Arefe günü yarım gün mesai uygulanıyor. Arefe günü yarım gün mesai olmasından dolayı eczanelerin açık olup olmadığı ise merak ediliyor. Peki 30 Temmuz arefe günü eczaneler açık mı?

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Arefe günü yarım gün mesai uygulaması eczaneler için de geçerli olacak. Resmi tatil günlerinde nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 1. Günü: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Günü: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Günü: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Günü: 3 Ağustos Pazartesi