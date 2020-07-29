29.07.2020 - 11:47 |
Arefe günü eczaneler açık mı 2020? 30 Temmuz arefe günü eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı?
Arefe günü ile ilgili gündemde detaylar araştırılıyor. Arefe günü eczanelerin çalışma durumunun ne olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arefe Günü 30 Temmuz 2020 tarihinde idrak edilecek. İşte Kurban Bayramı arefe günü çalışma saatleri ile ilgili ayrıntılar...
Kurban Bayramı 31 Temmuz 3-Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. 30 Temmuz tarihi ise arefe gününe denk geliyor. Arefe günü yarım gün mesai uygulanıyor. Arefe günü yarım gün mesai olmasından dolayı eczanelerin açık olup olmadığı ise merak ediliyor. Peki 30 Temmuz arefe günü eczaneler açık mı?
AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?
Arefe günü yarım gün mesai uygulaması eczaneler için de geçerli olacak. Resmi tatil günlerinde nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı 1. Günü: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Günü: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Günü: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Günü: 3 Ağustos Pazartesi
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