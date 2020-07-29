Arefe günü kargolar açık mı 2020? PTT arefe günü 30 Temmuz'da açık mı, kapalı mı?

Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 30 Temmuz 2020 gününe denk geliyor. Yarın arefe günü olmasında dolayı kargoların açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki 2020 arefe günü kargolar açık mı? PTT arefe günü açık mı kapalı mı?

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?

Arefe günü yarım gün mesai uygulaması gerçekleştiriliyor.

PTT AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

Arefe günü yarım gün tatil olmasından dolayı öğleden sonra PTT kapalı olacak.

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

Arefe günü kargoların çalışma durumu şirketlere göre değişiklik gösteriyor. Kargo şirketleri ile iletişime geçerek çalışma durumları ile ilgili bilgi alabilirsiniz.