Arı dehşeti! Sadece başından 150 arı iğnesi çıkarıldı

Düzce Gölyaka ilçesine bağlı Saçmalıpınar köyünde yaşayan Kazım Sarıkoyun, evlerine gelen su hattındaki arızayı gidermek için komşusunun arı kovanlarına yakın bir bölgede çalışma başlattı.

Kazma ve kürekle çalışma yapan 65 yaşındaki Sarıkoyun, bu sırada yaklaşık bir kovan arının saldırısına uğradı.

Özellikle baş bölgesine saldıran arılardan kurtulmak için kendisini yakındaki bir dereye, daha sonra da çamur birikintisine atan Sarıkoyun, ardından bir aracın içine sığındı.

Damadı tarafından yerde bulunan Sarıkoyun, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sadece başından 150 arı iğnesi çıkarılan Sarıkoyun, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Kazım Sarıkoyun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su hattındaki arızayı gidermeye çalıştığı sırada arıların ne olduğunu anlamadan kendisine saldırdığını söyledi.

Arıların aniden geldiğini ve kendini savunamadığını belirten Sarıkaya, "Arılar 3 tane 5 tane derken yoğunlaştı peşime düştü. Kendimi kurtaramadım. Yani sayısı belirsiz yoğun bir şekilde beni takip ettiler. Ben kendimi korumaya çalıştım ama koruyamadım. Suya, çamura girdim. 10-15 dakika uğraştım. Damatla gitmiştim. Çağırdım sesimi duyuramadım. En son yanıma geldi. Taksiyle beni eve getirdi. Evin yanında da turşu suyu içtim. Yoğurt döktüler. Çamurlu su içtim. Ondan sonra da ambulans çağırdılar." diye konuştu.

"NEFESİM KESİLDİ, CANIMIN ÇIKACAĞINI DÜŞÜNDÜM"

Arılarla mücadelesi sırasında öleceğini düşündüğünü aktaran Sarıkaya, yaşadığı o anları şöyle anlattı:

"Mücadele ettim. Hatta nefesim kesildi, canımın çıkacağını düşündüm. Allah'a dua bile ettim. 'Ya Rabbi yalnızım ben, bana yardımcı ol.' bile dedim. Ölüm aklımda, aklım başımda. Ölümden döndük. Kendimi suya balıklama attım. Suda balık gibi döndüm. Kafamı, gözümü çamurlara sürdüm, çare aradım. Arı benden uzaklaşsın diye. Oradaki eski bir arabaya girdim. Arabanın içine de girdi, saldırdılar. Suya girdim, sudan da bir fayda olmadı. Beni sürekli takip ettiler. En son çamurdan sonra kaybolur gibi oldu. Ondan sonra zaten hastaneye kaldırıldım."

Hastanede iki doktorun başını incelediğini dile getiren Sarıkoyun, kafasından ve vücudunun diğer yerlerinden onlarca arı iğnesi çıkardıklarını belirtti.

Sarıkoyun, "Bir top halinde peşimden takip ettiler. Kaç tane vurdu bilmiyorum ama başımızdan çıkarılan bir 100 tane var. Benim gelin de çıkardı. Doktor çıkardı. Ben kendim çıkardım. Belki 150 tane var. Belki 200 var, bilmiyoruz." dedi.