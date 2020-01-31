31.01.2020 - 14:58 |
Arka Sokaklar 540.bölüm fragmanları! Ekip kuryenin tuzağına düşüyor
Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Arka Sokaklar 540. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hüsnü Komiser ve Zeliş kurtulmuş ekip Nevres'i elinden kaçırmıştır. Nevres'i yakalamak için peşine düşen Rıza Baba ve ekibi arasında yer alan Mesut, Nevres'i köşeye sıkıştırdığını düşünür. Kurye'nin kurduğu tuzağı fark edemeyen Mesut arabayı çapraz ateşe tutmuştur. Arabada olan bir kız ve annesi Mesut'un çapraz ateşi nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Arka Sokaklar 540. bölümde Mesut'un peşine düşen Nevres onu öldürene 5 milyon para vereceğini duyurur.
Arka Sokaklar 540. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Cuma akşamları TV ekranında izleyici ile buluşan fenomen dizi Arka Sokaklar'da bu hafta Mesut, Nevres'in peşine düşmüş ama kurye tarafından kendilerine kurulan tuzağı fark etmemiştir. Durumdan habersiz olarak Nevres'i köşeye sıkıştırdığını düşünen Mesut, Kurye'nin arabasını çapraz ateşe tutar. Çatışmanın bitiminin ardından arabada bir kız ve annesini ölü halde bulan ekip büyük şok yaşar. Mesut'un başına 5 milyon TL ödül koyan Nevres yüzünden Mesut'un hayatı tehlikededir. Peki Arka Sokaklar dizisinde Mesut ölecek mi?
ARKA SOKAKLAR 540. BÖLÜM FRAGMANI
ARKA SOKAKLAR 540. BÖLÜM 2. FRAGMANI