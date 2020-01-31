Arka Sokaklar 540.bölüm fragmanları! Ekip kuryenin tuzağına düşüyor

Arka Sokaklar 540. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Cuma akşamları TV ekranında izleyici ile buluşan fenomen dizi Arka Sokaklar'da bu hafta Mesut, Nevres'in peşine düşmüş ama kurye tarafından kendilerine kurulan tuzağı fark etmemiştir. Durumdan habersiz olarak Nevres'i köşeye sıkıştırdığını düşünen Mesut, Kurye'nin arabasını çapraz ateşe tutar. Çatışmanın bitiminin ardından arabada bir kız ve annesini ölü halde bulan ekip büyük şok yaşar. Mesut'un başına 5 milyon TL ödül koyan Nevres yüzünden Mesut'un hayatı tehlikededir. Peki Arka Sokaklar dizisinde Mesut ölecek mi?

ARKA SOKAKLAR 540. BÖLÜM FRAGMANI

ARKA SOKAKLAR 540. BÖLÜM 2. FRAGMANI