Arka Sokaklar 541. bölüm kesintisiz izle! Arka Sokaklar 542. yeni bölümn fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar 541. son bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Cuma akşamının fenomen dizisi Arka Sokaklar'da bu hafta Nevres'i yakalamak için büyük çaba harcayan ekip Nevres ve hain planlarının bir adım gerisinde kaldı. Emniyet'de işler iyice karışırken Savcı, yakalayamayacaksanız bırakın teklifinde bulundu. Arka Sokaklar ekrana gelen son bölüm ardından yayınlanan 542. yeni bölüm fragmanında Rıza Baba istifa kararı aldı. Rıza Baba'nın istifa kararının ardından Engin başkomiser başta olmak üzere tüm ekip istifa belgelerini hazır halde Rıza Baba'ya sundu. İşte Arka Sokaklar 541. son bölüm ve yeni bölüm fragmanı...

ARKA SOKAKLAR 541. BÖLÜM İZLE

ARKA SOKAKLAR 542. YENİ BÖLÜM FRAGMANI