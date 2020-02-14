Arka Sokaklar 542. yeni bölüm fragmanları izle! Zeliş, Tarık'tan hamile mi?

Arka Sokaklar bu akşam 542. yeni bölüm fragmanı ile Kanal D ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Kanal D ekranında yayınlanacak olan Arka Sokaklar dizisinde bu hafta Nevres'in her zaman ekipten bir adım önde olması neticesinde bir türlü yakalanamayan Nevres yüzünden Savcı tarafından köşeye sıkıştırılan Rıza Soylu, istİfa kararı alır. İstifa kararı ekipte şok etkisi yaratırken Engin Başkomiser başta olmak üzere Rıza Baba ile birlikte bütün ekip istifa kararı alır. Arka Sokaklar heyecan dolu yeni bölümü ile bu akşam Kanal D ekranında...

ARKA SOKAKLAR 542. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ARKA SOKAKLAR 542. BÖLÜM 2. FRAGMANI