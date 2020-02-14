14.02.2020 - 14:23 |
Arka Sokaklar 542. yeni bölüm fragmanları izle! Zeliş, Tarık'tan hamile mi?
Arka Sokaklar 542. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklarda bu hafta Rıza Baba, Nevres'i bir türlü yakalayamamasının ardından Savcının ithamları altında kalmamak için itiraz kararı almıştır. Yaşanan bu durum ekipte şok etkisi yaratırken Engin Başkomiser başta olmak üzere bütün ekip istifa dilekçelerini hazırlamıştır. Gözünü karartan Zeliş, Tarık'ın karşısına dikilmiştir. Tarık'ın öğrendiği bilgi bu saatten sonra Zeliş'e zarar veremeyeceği anlamına gelmektedir. Arka Sokaklar nefes kesecek olan 542. yeni bölüm fragmanları ile bu akşam Kanal D ekranında...
Arka Sokaklar bu akşam 542. yeni bölüm fragmanı ile Kanal D ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Kanal D ekranında yayınlanacak olan Arka Sokaklar dizisinde bu hafta Nevres'in her zaman ekipten bir adım önde olması neticesinde bir türlü yakalanamayan Nevres yüzünden Savcı tarafından köşeye sıkıştırılan Rıza Soylu, istİfa kararı alır. İstifa kararı ekipte şok etkisi yaratırken Engin Başkomiser başta olmak üzere Rıza Baba ile birlikte bütün ekip istifa kararı alır. Arka Sokaklar heyecan dolu yeni bölümü ile bu akşam Kanal D ekranında...
ARKA SOKAKLAR 542. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
ARKA SOKAKLAR 542. BÖLÜM 2. FRAGMANI