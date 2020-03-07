07.03.2020 - 10:06 |
Arka Sokaklar 545. son bölüm kesintisiz izle! Arka Sokaklar 546. yeni bölüm fragmanı
Kanal D ekranında yayınlanan fenomen dizi Arka Sokaklar 545. bölüm ile ekrana geldi. Ekrana gelen Arka Sokaklar Ekip Ali'nin tutuklanması ile büyük şok yaşadı. Ali'nin yürütülen bir operasyonda suçsuz bir kadını öldürdüğü düşünülerek Savcı tarafından cinayetle suçlanır. Öte yandan Hüsnü'nün eski komşusu Hamiyet mahalleye yeniden taşınmıştır. ve Hüsnü'ye iyiden iyiye asılmaya başlar. Hüsnü ise hiç pas vermemektedir. Arka Sokaklar 545. son bölüm ve 546. yeni bölüm fragmanı için tıklayınız...
Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar 545. bölüm ile ekrana geldi. Cuma akşamları ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinde bu hafta Ali'nin katıldığı bir operasyonda suçsuz bir kadını öldürdüğü iddiası ile açılan davada Savcı, Ali'nin cinayetten tutuklanmasına karar verir. Yaşanan bu durum ekip içerisinde büyük bir şaşkınlığın yaşanmasına yol açar. Arka Sokaklar 545. son bölüm izlemek ve 546. yeni bölüm fragmanı için haberimizden yararlanabilirsiniz
ARKA SOKAKLAR 545. SON BÖLÜM İZLE
ARKA SOKAKLAR 546. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE
Bin 500 TL verip kocasına kadın ayarlamış!Adana'da, otoyol kenarları ile masaj salonlarında fuhuş yaptıran çete çökertildi. 8'i kadın 23 kişinin yakalandığı operasyonla birlikte çetenin, polise yakalanmamak için telefon görüşmelerinde "Jantı lastiğe takalım", "Duvara sıva yapalım" şifrelerini kullandığı ortaya çıktı. Bir kadının da çete üyesi kadına, eşiyle birlikte olması için bin 500 TL ödediği belirlendi.