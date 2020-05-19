Arka Sokaklar 553. yeni bölüm fragman! Hüsnü ölüyor mu?

Cuma akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Arka Sokaklar yeni bölümüyle 22 Mayıs 2020 Cuma akşamı 20:00'de Kanal D'de yayınlanacak. Peki Arka Sokaklar yeni bölümünde neler olacak? Arka Sokaklar'da corona virüse yakalanan Hüsnü ölüyor mu?

ARKA SOKAKLAR'DA HÜSNÜ ÖLÜYOR MU?

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban corona virüsten dolayı hastanede yatıyor. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında ise Hüsnü'nün kızı hastane bahçesinde beklerken, doktor geliyor ve Hüsnü hakkında umutsuz konuşuyor. Hüsnü'nün kızı Zeliş ise orada fenalaşıyor. Peki Hüsnü ölüyor mu? İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı...

ARKA SOKAKLAR 553. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ARKA SOKAKLAR YAYINLANAN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Ezgi, Damla’nın Cemal tarafından korunmasından rahatsızdır ama duruma ayak uydurmaya çalışır. Damla Cemal’den yüz bulamayınca eski aşkı Halil’le yazışmaya başlar ve bulundukları evin yerini tarif eder. Halil elinde silah kapıya dayanır. Tunç arkadaşıyla beraber yeni bir eve çıkmayı planlamaktadır. Kiralar oldukça pahalıdır ve eve çıkacak gücü kendinde bulamaz. Mesut’a ilginç bir teklifte bulunur. Sevgilisi Selin’le evlenip evi kendisine bırakmasını ister. Mesut Tunç’u terslese de aklının bir köşesinde bu fikri düşünmeye başlar. Dünyada meydana gelen salgın hastalık Covid-19 iyiden iyiye günlük hayatı etkisi altına almıştır. Canan isimli hemşire de salgınla mücadele eden değerli bir sağlık personelidir. Mesaiden evine geldiği zaman ev sahibi Bünyamin tarafından hak etmediği şekilde bir muameleyle karşılaşır. Bünyamin, apartmana hastalık bulaştırdığı gerekçesiyle, kadını binada istememektedir ve evin kilidini değiştirmiştir. Canan hemşire, durumu polise bildirir. Hüsnü önderliğinde ekibimiz ev sahibi Bünyamin’le bir güzel yakından ilgilenir.