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17.04.2020 - 15:26 |

Arka Sokaklar bu akşam var mı? İşte 17 Nisan Kanal D yayın akışı!

Corona virüs nedeniyle bazı dizi çekimlerine ara verildi. Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar her cuma akşamı izleyicilerle buluşuyor. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün bugün yayınlanıp yayınlamayacağı ise merak ediliyor. Peki Arka Sokaklar bu akşam var mı? İşte 17 Nisan Kanal D yayın akışı...

Arka Sokaklar bu akşam var mı? İşte 17 Nisan Kanal D yayın akışı!

Orhan Oğuz'un yönetmenliğini yaptığını Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un senaryosunu yazdığı Arka Sokaklar uzun senelerdir ekranların fenomen dizileri arasında yer alıyor. Birçok ismin oyuncu kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar'ın bu akşam yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu. Peki Arka Sokaklar bu akşam var mı?

17 NİSAN KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Buket Aydın'la Kanal D Haber-Canlı

20.15 Arka Sokaklar-Tekrar

23.45 Beyaz Show--Tekrar

ARKA SOKAKLAR 549.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemre, annesi Ayten, babası Nusret ve köpekleri Süt ile pikniğe gitmek üzere yola koyulurlar. Cemre’nin okul arkadaşları ve aileleri ile buluşmak adına Gazinin Yeri’ne giderler. Aileler kısa bir yürüyüşe çıkar ve döndüklerinde Cemre kaybolur. Baba Nusret, Mazlum’u suçlamaktadır. Ekip Mazlum’u sorgular ama onun suçsuz olduğunu düşünmektedirler. Etrafta gezinen siyah minibüs tespit edilmiştir. Aracı kimin olduğunu bulmaya çalışırlar. Eş zamanlı olarak aracı terk edilmiş olarak bulan Bekçi Rafet ekibe haber verir. Arka koltukta Sami isimli adam uyumaktadır. Araç incelemeye alınır. Sami de sorguya alınır. Sami yetişkin biridir ancak sorgulandıkça akıl yaşının 7-8 yaşa sahip olduğu anlaşılır. Ekip kayıp kız Ceren’i sağ olarak bulmanın peşine düşer. Bu olay fazlasıyla ilginçtir ve her adım attıklarında farklı bir olayla karşılaşırlar.

Nükhet sorguya alınır. Sonrasında savcılığa sevk edilir. Cemal’i tahrik edip oğlunu öldürdüğünü itiraf ettirmeye çalışır. Cemal artık dayanamaz ve kadına gereken cevabı verir.

Corona virüsü yenen doktor, horonla taburcu edildiTrabzon'da Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Selin Ünal, 14 günlük tedavinin ardından koronavirüsü yendi. Doktor Ünal, horon ve alkışlarla taburcu edildi.
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