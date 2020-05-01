Arka Sokaklar'ın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Bu akşam Arka Sokaklar var mı?

Arka Sokaklar ekranların beğenilen yapımları arasında bulunuyor. Oyuncuları ve hikayesi ile dikkat çeken Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi deneyimli isimler yer alıyor. Peki Arka Sokaklar'ın yeni bölümü ne zaman?

ARKA SOKAKLAR'IN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 1 Mayıs Cuma 20.15'te yayınlanacak.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kadri, oğlunu öldüren kişinin Cemal olduğunu öğrenince ona tuzak kuruyor. Cemal, Ezgi ile birlikte bu tuzağın içine düşüyor. Kadri ve adamları, Ezgi ile Cemal'e dört bir koldan ateş etmeye başlıyorlar. Ezgi ve Cemal bu cendereden sağ çıkmayı başarabilecekler mi? Bu durum, ekibin başına tekrar büyük bir dert açıyor. Kadri'nin yakalanması geciktikçe ve Nedim'in de kaçması ekibimizi çıkmaza sokuyor. Bu sırada Nedim, eşinin ve doğmamış bebeğinin intikamını almak için Kadri'nin peşine düşüyor.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Zafer Ergin (Rıza Baba),Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), İlker İnanoğlu (Engin), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Merve Oflaz (Bahar), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), Yiğitcan Ergin (Cemal), Ela Yörüklü (Ezgi), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Tunç Oğuz (Arda), Yüsra Geyik (Zeliha), Onur Bay (Tekin), Kerimhan Duman (Tunç), Ecem öz (Şule), Elvan Dişli (Pınar), Efe Günay (Haydarberk), Ada Baykan (Zeyno Bebek), Garip Kont