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23.02.2021 - 16:00 | | DHA

Arkadaş kavgası kanlı bitti! Bölgeye özel harekat ekipleri gönderildi

İzmir'in Konak ilçesinde Özgür Naygı alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu Semih İ. tarafından başından tabancayla vurularak öldürüldü. Öte yandan Naygı'nın ağabeyi Işık Naygı'nın da yaklaşık 1,5 ay önce sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Arkadaş kavgası kanlı bitti! Bölgeye özel harekat ekipleri gönderildi

Olay, öğle saatlerinde, İzmir Konak Tepecik semtindeki 1217 Sokak'ta meydana geldi. Özgür Naygı (25) , alacak verecek meselesinden dolayı husumetli olduğu mahalleden arkadaşı Semih İ.'nin evine geldi. Ancak ikili arasında çıkan tartışmada, Semih İ. tabancasını çekip, Naygı'yı başından vurdu. Ardından da koşarak kaçtı.

Silah sesleri üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özgür Naygı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

Arkadaş kavgası kanlı bitti Bölgeye özel harekat ekipleri gönderildi

Mahalleye güvenlik amaçlı çevik kuvvet ile özel harekat polisleri sevk edilirken, kaçan Semih İ.'yi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. 

AĞABEYİ SAHTE İÇKİDEN ÖLMÜŞ

Öte yandan Naygı'nın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Naygı'nın ağabeyi Işık Naygı'nın da yaklaşık 1,5 ay önce sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Arkadaş kavgası kanlı bitti Bölgeye özel harekat ekipleri gönderildi

 

Hemşireye saldırı anı kameraya yansıdıGaziosmanpaşa'da alkollü olduğu belirtilen bir grup, özel bir tıp merkezine girerek hemşireyi dövdü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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