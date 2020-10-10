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10.10.2020 - 10:44 | | DHA

Arkadaşı canlı yayında küfür etti! Uyurken öldürdü...

Adana’da arkadaşı Rodi Kasım Karayiğit’i (22) öldürdükten sonra kaçan Emre Çetiner, polis tarafından yakalandı. İfadesinde Karayiğit’i sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada kendisine küfrettiği için uykusunda öldürdüğünü itiraf eden Çetiner, tutuklandı.

Arkadaşı canlı yayında küfür etti! Uyurken öldürdü...

Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Emre Çetiner 8 Ekim gecesi Rodi Kasım Karayiğit'in yalnız yaşadığı eve geldi. Ertesi sabah evden çıkan Çetiner, Karayiğit'in akrabalarına "Rodi’yi öldürdüm" yazılı mesaj gönderdi.

Arkadaşı canlı yayında küfür etti Uyurken öldürdü...

Eve gelen Karayiğit'in akrabaları, çaldıkları kapı açılmayınca polisi aradı. Gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla içeri girdi. Yatağında hareketsiz halde bulunan Rodi Kasım Karayiğit'in başından tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Polis, kaçan Emre Çetiner’i Adana’nın Kozan ilçesi Karacaören Köyü’nde yakaladı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Emre Çetiner, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘CANLI YAYIN SIRASINDA BANA KÜFÜR ETTİ, ÖLDÜRDÜM’

Emniyetteki ifadesinde, arkadaşı Rodi Kasım Karayiğit'in evine birlikte vakit geçirmek için gittiğini anlatarak, "Sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparak arkadaşlarıyla sohbet etti. Canlı yayın, 35 dakika sürdü. Bu sürede arkadaşlarına benim hakkımda ‘Bu adam olmaz’ gibi cümleler söyleyerek, küfür etti. Benim de zoruma gitti. Uyuduktan sonra onun tabancasıyla vurarak, öldürdüm” dediği öğrenildi.

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