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01.10.2020 - 04:35 | | DHA

Arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Adana'da Gökhan Boyuneğmez (23), tartıştığı arkadaşı Servet D. tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Olay, akşam saatlerine merkez Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Boyuneğmez, sokak ortasında arkadaşı Servet D. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Servet D., yanında taşıdığı bıçak ile Boyuneğmez'i sol göğsünden yaraladı.

TIP MERKEZİ'NE BIRAKIP, KAÇTI

Yaraladığı arkadaşını kendi aracıyla yakındaki bir tıp merkezine götüren Servet D., daha sonra Boyuneğmez'i orada bırakıp, kaçtı. Burada ilk müdahalesi yapılan Boyuneğmez, daha sonra ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinden bıçaklandığı belirlenen Boyuneğmez, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Servet D., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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