18.01.2021 - 12:56 | | İHA
Arkadaşı tarafından eve kitlenen kadını itfaiye ekipleri kurtardı!
Kırklareli'de bu sabah birlikte kaldığı ev arkadaşı tarafından eve kitlendiği iddia edilen kadının imdadına ekipler yetişti.
Olay sabah saatlerinde Kırklareli İstasyon Mahallesi 2. Yeşil Sokak’ta bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Ev arkadaşı U.C. (26) tarafından evin kapısının kilitlendiğini belirlenen G.E. (33) itfaiye ekiplerine haber verdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri G.E.’yi itfaiye aracıyla bulunduğu yerden kurtardı.
Polis ekipleri, ifadesini almak için G.E.’yi emniyete götürdü.
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