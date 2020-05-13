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13.05.2020 - 22:33 | | DHA

Arkadaşını tüfekle vurarak öldürmüştü... Flaş gelişme

Uşak'ta, fişek doldurduğu av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu arkadaşı Kadirhan Acarı (15) vurarak ölümüne neden olan Halil Y. (15), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Uşak Merkeze bağlı Sirge köyünde meydana geldi. Kadirhan Acar, arkadaşları Halil Y. ve Mert C.S. (15) ile birlikte köyde bulunan gölete gitti. İddiaya göre, Halil Y. tüfeği doldururken yanlışlıkla ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Kadirhan Acarın göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Kadirhan Acar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Acar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

TÜFEĞİ DOLDURURKEN ATEŞ ALMIŞ

Olayın ardından Halil Y. ile Mert C.S., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Halil Y. ve Mert C.S. adliyeye sevk edildi. Halil Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Mert C.S. ise serbest bırakıldı. Halil Y. ifadesinde, tüfeğin elindeyken yanlışlıkla ateş aldığını belirterek, "Aramızda eğlenmek için göletin kenarına gittik, yanımızda av tüfeği vardı. Havaya ateş ediyorduk, tüfeğin içindeki fişek bitti. Tüfeği doldururken bir anda ateş alarak Kadirhana isabet etti" dediği öğrenildi.

 

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