ArkadaÅŸÄ±nÄ±n kafasÄ±na taÅŸla vurarak Ã¶ldÃ¼ren katil zanlÄ±sÄ± kamerada

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15.06.2020 - 12:37 | | DHA

ArkadaÅŸÄ±nÄ±n kafasÄ±na taÅŸla vurarak öldüren katil zanlÄ±sÄ± kamerada

Fatih''te arkadaÅŸÄ±nÄ±n kafasÄ±na taÅŸla vurarak Ã¶ldÃ¼ren katil zanlÄ±sÄ± Kocaeli'nde yakalandÄ±. ÅžÃ¼phelinin arkadaÅŸÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na taÅŸla vurduÄŸu anlar kameraya yansÄ±dÄ±.Â

ArkadaÅŸÄ±nÄ±n kafasÄ±na taÅŸla vurarak öldüren katil zanlÄ±sÄ± kamerada

Olay, Ä°stanbul Fatih UnkapanÄ± Caddesi ve Ä°tfaiye Caddesinin kesiÅŸtiÄŸi yerde 8 Haziran saat 03.00'da meydana geldi. ArkadaÅŸlarÄ±yla buluÅŸan Abdurrahman Altun (65) evine dÃ¶nerken sokakta yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada arkadan kafasÄ±na sert bir cisimle darbe aldÄ±.

Yere yÄ±ÄŸÄ±lan Abdurrahman Altun'u saat 05.17 sÄ±ralarÄ±nda fark eden Ã§evredeki vatandaÅŸlar ambulans Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Abdurrahman Altun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Olay yerine gelen ekipler soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

KAMERADAN TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°

AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸine baÄŸlÄ± ekipler, konuyla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. OlayÄ±n meydana geldiÄŸi bÃ¶lge ve civarda 150 gÃ¼venlik kamerasÄ± incelemeye alÄ±ndÄ±. Ekipler, izlediÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde Abdurrahman Altun'un kafasÄ±nÄ±n arka kÄ±smÄ±na 5-6 defa taÅŸla vurulduÄŸunu ve vuran kiÅŸinin olay yerinden yaya olarak kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼. ÅžÃ¼phelinin kimliÄŸini ve eÅŸkalini tespit etti. Polis, yaptÄ±ÄŸÄ± takip sonucu Ä°smail Ã–.(45)'i Kocaeli GÃ¶lcÃ¼k'te yakaladÄ±.

ÅžÃœPHELÄ° TUTUKLANDI

AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne getirilen ÅŸÃ¼phelinin 2 adet kasten adam yaralama suÃ§undan kaydÄ±nÄ±n olduÄŸu belirtildi. Katil zanlÄ±sÄ± Ä°smail Ã–. ile Abdurrahman Altun ile arkadaÅŸ olduklarÄ± olay gÃ¼nÃ¼ kumar oynamak iÃ§in bir araya geldikleri, oyunun ardÄ±ndan aralarÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ve olayÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. ÅžÃ¼pheli, iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemede tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.

CÄ°NAYET KAMERADA

Ã–te yandan ÅŸÃ¼phelinin Abdurrahman Altun'un baÅŸÄ±na taÅŸla vurduÄŸu anlarla kimlik ve cep telefonunu parÃ§alara ayÄ±rmasÄ± gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.

    Corona virüste en çok ümit baÄŸlanan ilaç 'Favipiravir'Hacettepe Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Çocuk Enfeksiyon HastalÄ±klarÄ± Bilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüs tedavisinde kullanÄ±lan 'Favipiravir' ilacÄ±nÄ±n yerli sentezinin Türkiye'de üretilmesinin önemli olduÄŸunu söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, "Yan etkisinin az olmasÄ±, fiyatÄ±nÄ±n uygun olmasÄ± ve deneyimin çok olmasÄ± nedeniyle en çok ümit baÄŸlanan ilaç bu" dedi.
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