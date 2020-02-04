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04.02.2020 - 16:45 | | DHA

Arkadaşları yakalanan gaspçı teslim oldu

İstanbul'da, taksiciyi gasp ederek kaçtığı iddia edilen bir kişi, arkadaşlarının polis tarafından yakalanması üzerine teslim oldu.

Arkadaşları yakalanan gaspçı teslim oldu

Olay, Dolapdere Irmak Caddesi üzerinde 15.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TBE 24 plakalı taksiye binen bir kişi Taksim'e gitmek istediğini söyledi. İddiaya göre, Dolapdere'ye geldikleri sırada, yolcu, 'cebimde bıçak var, bana hasılatı vermezsen seni bıçaklarım' diyerek taksi sürücüsünü tehdit etti. Taksicinin korkuyla verdiği 200 lirayı alan yolcu, araçtan inerek kaçtı.

Taksicinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada, gaspçı yolcunun kaçtığı sokaktan çıkan 2 kişi, el işaretiyle taksiciyi çağırdı. Kendisini çağıran kişilerden şüphelenen taksici durumu olay yerine gelen polislere anlattı. Polisi görünce kaçmaya çalışan 2 kişi, motorize polis ekiplerince yakalandı.

Polis yaptığı araştırma sonucunda yakalanan 2 kişinin, taksiciyi gasp edip kaçan yolcunun arkadaşı olduğunu tespit etti. Gaspçı, arkadaşlarının kendisini aramasının ardından gelerek polise teslim oldu.

Üst araması yapılarak gözaltına alınan gaspçı ve arkadaşları ifadelerinin alınması için polis merkezine götürdü.

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