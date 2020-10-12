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12.10.2020 - 14:14 | | DHA

Arkadaşlarının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdiler!

Adana’da minibüs ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, minibüs şoförü Mehmet Ali Kocaağaz (41) hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen yakınları ve arkadaşları Kocaağız'ın, cansız bedeni başında sinir krizi geçirdi.

Arkadaşlarının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdiler!

Kaza, merkez Yüregir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki Karataş Yolu'nda meydana geldi. Adana istikametinden Karataş yönüne doğru ilerleyen Mehmet Ali Kocaağaz yönetimindeki 08 AG 546 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen 27 ME 613 plakalı otomobille çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, parçalara ayrılan minibüsün sürücüsü Mehmet Ali Kocaağaz’ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralı otomobil sürücüsü Fati Yasin de ilk müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayı haber alan Kocaağaz’ın yakınları ve iş arkadaşları, kaza yerinde sinir krizi geçirdi. Kocaağazın cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tip Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu. Son 24 saatte 1301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi. Bakan Koca, "Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü." dedi.
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