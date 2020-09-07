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07.09.2020 - 10:32 | | DHA

Arkadaşlarının oynadığı silahla kalbinden vurulan Umut öldü!

Adana’nın Yüreğir ilçesinde, Hakan Ş. (18) ve V.K.'nin (16) derede bulup, oynamaya başladığı tabancanın ateş alması sonucu arkadaşları Umut Adar (15) kalbinden vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Adar, yaşamını yitirdi.

Arkadaşlarının oynadığı silahla kalbinden vurulan Umut öldü!

Olay, 1 Eylül Salı günü, ilçeye bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaş olan Hakan Ş., V.K. ve Umut Adar, iddiaya göre, Sarıçam Deresi'nde buldukları tabancayla oynamaya başladı. Silahın aniden ateşlenmesi sonucu Adar, kalbinden vuruldu. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Umut Adar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, Hakan Ş. ve V.K.'nin emniyette ifadesini aldı. Silaha ise incelenmek üzere el koyuldu.

V.K., polise verdiği ifadede, "Ben 'Silahla oynamayın, patlar' dedim. Tabancayı Hakan'dan istedim. Bana uzattığı sırada ateş alınca, Umut vuruldu" dedi.

 

Hakan Ş. de ifadesinde, silahın aniden ateş aldığını ve suçsuz olduğunu söyledi. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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