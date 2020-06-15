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15.06.2020 - 20:09 | | DHA

Arkadaşlarıyla oynarken metrelerce yüksekten düştü

Bursa'nın İznik ilçesinde arkadaşlarıyla oynarken caminin avlusunu çevreleyen yaklaşık 5 metre yükseklikteki duvarın üzerinden düşen Muhammed Elşah (12) yaralandı.

İznik ilçesindeki Çınarlı Camii'nin avlusunu çevreleyen 5 metre yüksekliğindeki duvar üzerinde arkadaşlarıyla oynayan Suriye uyruklu Muhammed Elşah, mermer eşiğine basarak dengesini kaybetti ve yere düştü.

Arkadaşlarıyla oynarken metrelerce yüksekten düştü

Ağır yaralanan çocuğu gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Muhammed'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Hava savunma toplarının elektronik alt bileşenleri yenileniyorSavunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan 35 milimetre çekili hava savunma toplarının tüm elektronik alt bileşenleri yenileniyor" dedi.
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