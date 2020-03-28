28.03.2020 - 14:19 | | AA
Son dakika: Arnavutköy'de bir kadın çalıştığı hastanede ölü bulundu
Son dakika haberlere göre, İstanbul, Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde veri giriş elemanı olarak çalışan kadın, hastanede ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, uzun süredir böbrek rahatsızlığı yaşayan hastane personeli Havva Bıyıklıoğlu (33), çalıştığı sırada rahatsızlandı. Böbrek ağrılarının arttığını belirtmesi üzerine ağrı kesici iğne yapılan Bıyıklıoğlu, daha sonra hastane personelinin kıyafetlerini değiştirmek için kullandığı odaya gitti.
Odadan bir süre çıkmaması üzerine kontrole giden arkadaşları, hareket etmeyen Bıyıklıoğlu'nun öldüğünü tespit etti.
Bıyıklıoğlu'nun ölüm sebebinin henüz belirlenemediği ve cumhuriyet savcısının yapacağı incelemeden sonra cenazenin Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.
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