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28.03.2020 - 14:19 | | AA

Son dakika: Arnavutköy'de bir kadın çalıştığı hastanede ölü bulundu

Son dakika haberlere göre, İstanbul, Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde veri giriş elemanı olarak çalışan kadın, hastanede ölü bulundu.

Son dakika: Arnavutköy'de bir kadın çalıştığı hastanede ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, uzun süredir böbrek rahatsızlığı yaşayan hastane personeli Havva Bıyıklıoğlu (33), çalıştığı sırada rahatsızlandı. Böbrek ağrılarının arttığını belirtmesi üzerine ağrı kesici iğne yapılan Bıyıklıoğlu, daha sonra hastane personelinin kıyafetlerini değiştirmek için kullandığı odaya gitti.

Odadan bir süre çıkmaması üzerine kontrole giden arkadaşları, hareket etmeyen Bıyıklıoğlu'nun öldüğünü tespit etti.

Bıyıklıoğlu'nun ölüm sebebinin henüz belirlenemediği ve cumhuriyet savcısının yapacağı incelemeden sonra cenazenin Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Giriş çıkış jandarma kontrolünde! Kimseye izin verilmiyor...Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi, Corona virüs nedeniyle karantinaya alındı. Rize'de ise, 'corona virüs' salgını nedeniyle ölüm vakasının gerçekleşmesi üzerine karantinaya alınan merkeze bağlı Kendirli beldesi ile yakınındaki 4 köyde hayat durdu. Cami hoparlörlerinden anonslarla vatandaşların karantina kurallarına uyması istenirken, sağlık ekipleri de ev ev dolaşarak yüksek ateş ve öksürük gibi şikayetleri olanları belirlemeye çalışıyor.
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