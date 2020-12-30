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30.12.2020 - 09:45 | | İHA

Arnavutköy’de gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu

Arnavutköy’de bir gecekonduda elektrik hatlarında oluşan kısa devreden kaynaklı yangın çıktı. Vatandaşlar büyük panik yaşarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Arnavutköy’de gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Denizci Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve bağlanan elektrik hatlarında oluşan kısa devreden kaynaklı yangın çıktı. Yangın nedeniyle kısa sürede evin çatı kısmından alevler yükselmeye başlarken, gecekonduda yaşayan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Mahalle de yaşayan vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi üzerine çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, gecekonduda maddi hasar meydana geldi.

    İstanbul’un göbeğinde “piton” operasyonu kameradaBeyoğlu’nda uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yapıldığı ihbarı üzerine bir eve baskın düzenleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, piton yılanı görünce şoke oldu. Evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 3 metre uzunluğundaki piton ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyon kameralara da yansıdı.
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