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25.07.2020 - 12:08 | | DHA

Arnavutköy'de iş yerinde patlama! Yaralılar var

Gelen son dakika haberine göre; Arnavutköy İslambey Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bulunan atölyenin havalandırma sisteminde patlama meydana geldi.

Arnavutköy'de iş yerinde patlama! Yaralılar var

Çatal kaşık parlatma işlemi yapılan atölyedeki patlamada 3 işçi yaralandı. Yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Havalandırma sisteminde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldiği belirtilirken itfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.

PATLAMA KAMERADA

Bu arada patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamayla dumanların yükseldiği iş yerindeki çalışanların kendilerini dışarıya attığı görülüyor. Bu sırada çevredekiler yardıma koşuyor.

Arnavutköyde iş yerinde patlama Yaralılar var

Arnavutköyde iş yerinde patlama Yaralılar var

Arnavutköyde iş yerinde patlama Yaralılar var

Arnavutköyde iş yerinde patlama Yaralılar var




Korku dolu anlar! Cep telefonu bataryası bomba gibi patladıAydın'da tamir edilmesi için teknik servisine bırakılan cep telefonunun bataryası adeta bomba gibi patladı. Telefona takılı olan bataryanın patlama anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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