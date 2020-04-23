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23.04.2020 - 11:44 | | DHA

Arnavutköy'de kaçak sigara baskını!

İstanbul Arnavutköy’de bir binanın çatı katında satışa hazır hale getirilen 432 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Arnavutköy'de kaçak sigara baskını!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy'deki bir binanın çatı katında sigara imalatı yapıldığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Adresi teknik ve fiziki takibe alan polis, çatı katına 14 Nisan günü operasyon düzenledi. Çatı katında yapılan aramalarda 432 bin doldurulmuş makaron, 112 bin boş makaron, 6 bin kilogram kıyılmış sigara tütünü, 8 bin boş sigara kutusu, 3 sigara dolum makinesi, 2 kompresör, 100 bin şeffaf poşet ve 25 sahte TAPDK bandrolü ele geçirilirken, İsmail S. (24) ve Ekrem S. (46) şüpheliler gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adli makamlarca serbest bırakıldı.

 

 

 

 

 

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