14.09.2020 - 10:51 | | DHA
Arnavutköy'de site içinde davullu zurnalÄ± düÄŸüne polis müdahale etti!
Ä°stanbul ArnavutkÃ¶yâ€™de site iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸtirilen davullu zurnalÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼ne polis mÃ¼dahale ederek durdu. Polis ekipleri, dÃ¼ÄŸÃ¼n sahipleri hakkÄ±nda cezai iÅŸlem yaptÄ±.Â
ArnavutkÃ¶y'de bulunan sitede davullu zurnalÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve sosyal mesafe kurallarÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸi ihbarÄ± Ã¼zerine polis harekete geÃ§ti. Polis ekipleri dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yere giderek araÃ§tan anons yaptÄ±. YapÄ±lan anons Ã¼zerine dÃ¼ÄŸÃ¼n durduruldu.
Polis ekipleri, kurallara uymayan dÃ¼ÄŸÃ¼n sahiplerine cezai iÅŸlem yaptÄ±. O anlar bir vatandaÅŸÄ±n cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.
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BahÅŸiÅŸ için ölümle burun buruna geldilerÄ°stanbulâ€™da E-5 Otoyolunda bahÅŸiÅŸ alabilmek için iki çocuk kendilerini, yoldan geçen gelin arabalarÄ±nÄ±n önüne attÄ±. Zaman zaman ölüm ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan ve polislerin uyarÄ±larÄ±na raÄŸmen devam eden çocuklarÄ±n, o anlarÄ± cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.