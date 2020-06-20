MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Arnavutköy'de trafik kazası: Aynı aileden 6 yaralı
ABONE OL
20.06.2020 - 02:59 | | DHA

Arnavutköy'de trafik kazası: Aynı aileden 6 yaralı

Arnavutköy'de bir otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Arnavutköy'de trafik kazası: Aynı aileden 6 yaralı

Kaza, saat 22.15'de sıralarında Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah Gül Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 BYS 968 plakalı otomobil, yoldan çıkarak bir ağaca çarptı. Kazada Nuri Yılmaz, Zeliha Yılmaz, Doğan Yılmaz ve adı öğrenilemeyen bir kadın ile 2 çocuğu yaralandı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ise mahallinde sıkıştı.

Arnavutköyde trafik kazası: Aynı aileden 6 yaralı

Yaralılara ilk müdahale çevredeki esnaf ve vatandaşlar tarafından yapıldı. Yaşları küçük olan 2 çocuk ve annesi, çevredeki vatandaşların yardımıyla başka bir otomobille hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil sürücüsünü sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.  Yaralı 3 kişiye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Arnavutköyde trafik kazası: Aynı aileden 6 yaralı

Kars'ta meydana gelen hortum görenleri hayrete düşürdüGelen bir son dakika haberine göre; Kars'ta, aniden çıkan hortum korkuttu. Kafasını gökyüzüne kaldıran vatandaşlar gördüğü şekiller sonrası şaştı kaldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arnavutköy'de trafik kazası: Aynı aileden 6 yaralı

Arnavutköy'de trafik kazası: Aynı aileden 6 yaralı

Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

Corona virüs tedbirli sinema! Orada toplandılar

Corona virüs tedbirli sinema! Orada toplandılar

Sıradaki Haber