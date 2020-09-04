HDP Diyarbakır İl Binası önünde tutukları evlat nöbetinde 1 yılı geride bırakan aileler, “Çocuklarımızı istiyoruz, edi bese (artık yeter)” diyor. O ailelerden biri dün çocuğuna kavuşma sevinci yaşarken, aynı gün nöbete 1 aile daha katıldı.

Diyarbakır’da yaşayan Hacire Akar, 22 Ağustos 2019 günü HDP İl Binası’na giderek PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar’ı (21) istedi. Anne Akar’ın başlattığı oturma eylemi, çocukları PKK tarafından kaçırılan diğer ailelere de ilham oldu.

Diğer ailelerin de katılımıyla eylem kısa sürede büyüdü. Geçen bir yılda bu sayı 152’ye ulaşırken, evlat nöbetinde olan 16 aile de çocuklarına kavuştu.

Eylemlerini aralıksız sürdüren aileler, evlat nöbetinin 1’inci yılında da çocuklarının fotoğraflarının basılı olduğu pankartla HDP il binasının önündeydiler. Üzerinde, “Çocuklarımızı istiyoruz, edi bese (artık yeter)” yazılı pankart açan aileler, “Kahrolsun PKK” sloganlarıyla tepkilerini gösterdi. Eyleme katılan bazı anneler, pankarttaki fotoğraflara sarılıp gözyaşı döktü. Eylemin 1’inci yılında ailelere destek için HDP İl Binası önüne gelen Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şubesi de ailelere çiçek dağıttı.

‘Arka kapıdan kaçırdılar’

Eylemin ilk gününden beri il binasın önünde nöbette olan 55 yaşındaki Celil Bektaş, 16 ay önce PKK tarafından kaçırıldığını öne sürdüğü 15 yaşındaki oğlunun fotoğrafını gösterip, “Size soruyorum bu çocuk dağda ne yapar nasıl kendi istediğiyle gider. Benim oğlum bu binadan dağa gönderildi. Sorumluları da bu bina içindekiler. Ben ön kapıda oğlumu isterken, onlar arka kapıda oğlumu kaçırdılar. Çocuklarımız bu binada dağa gönderilirken kapıda kamera yoktu ama biz burada çocuklarımızı istemeye geldiğimiz günden beri bu kamera tepemizde. Şimdiye kadar neredeydi bu kameralar? Bizim görüntülerimizi de konuşmalarımızı da Kandil’e izletiyorlar” diyerek tepkisini gösterdi.

OĞLU İÇİN KATILDI

HDP önündeki eylemin 1. yılında bir aile daha evlat nöbetine başladı. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Dağa kaçırılan oğlu Azad için eyleme dahil olan anne Ribabşa Baykara,

“Tarlada çalışıyordu. Onu kandırıp götürdüler. 7 yıl 3 aydır ondan hiçbir haber alamadım” dedi.

‘TEK İSTEDİĞİM OĞLUM’ DİYEN BABA OĞLUNA KAVUŞTU

Evlat nöbetinin 1. yıl dönümünde bir aileye daha güzel haber geldi. Akkuş ailesinin 5 yıl önce PKK tarafından kaçırıldığını öne sürdükleri oğlu Erkan Akkuş, güvenlik güçlerine teslim oldu. Baba Fahrettin Akkuş, “Oğlumun geleceğine dair hep umudum vardı. Çünkü benim oğlum gitmedi, kandırılıp götürüldü. Çok mutluyum. Biz evladımıza kavuşacağız. İnşallah diğer aileler de çocuklarına kavuşur” dedi.

Baba Akkuş, 7 ay önce Milliyet’e yaptığı açıklamada, “Oğlum ilk kaçırıldığında İstanbul’daki HDP İl Binası’na gittim. Orada bana oğlumun Bitlis’te olduğunu söylediler. Hemen Bitlis Tatvan’a gittim. Oğlumun kaldığı yeri buldum ancak bana ‘Oğlunu vermiyoruz’ dediler. Oturdum ağladım, ısrar edince beni öldürmekle tehdit ettiler. Oradan ayrıldığım gibi Tatvan’a karakola alay komutanına her şeyi anlattım yardım istedim. O da bana, ‘Operasyon emri yok biz bir şey yapamayız. Aşiretlerden birini araya koy’ dedi. Ben kimseyi tanımam etmem bu yaşadıklarım üzerine felç geçirdim. Benim devletten ve HDP’lilerden tek isteğim oğlum, oğlum için buradayım” demişti.

‘CESUR ANNELERE SELAM OLSUN’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocuklarına kavuşmak için başlattıkları oturma eylemde birinci yılını dolduran, “Diyarbakır Anneleri” ile ilgili paylaşımda bulundu. Soylu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“365 gündür... Tam bir yıldır teröre meydan okuyan cesur annelere... Diyarbakır Annelerine selam olsun!” - ANKARA Milliyet