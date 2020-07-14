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14.07.2020 - 12:36 | | AA

Artvin-Erzurum kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Erzurum kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Artvin-Erzurum kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı

Alınan bilgiye göre, ilçede 12 Temmuz Pazar akşamı etkisini artıran şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel ve heyelanda kapanan Artvin-Erzurum kara yolunda temizlik çalışmaları devam etti.

Ekipler, Su Kavuşumu-1 tünelindeki toprak ve kaya parçalarını temizledi.

Yapılan çalışmanın ardından Artvin-Erzurum kara yolu çift yönden kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

 

Rize'deki sel felaketinden inanılmaz görüntüler!Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde meydana gelen sel, ırmağın akış yönünü değiştirdi. Önüne gelen ağaç ve odun parçalarını yolda sürükleyen sel suları, beldede yaşayanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. Görüntülerde, sağanağın ardından ırmaktaki su seviyesinin aniden yükselip, çevredeki beton yola taştığı ve sel sularının odun parçalarını hızla sürüklediği anlar yer alıyor.
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