Artvin sarp sınır kapısı'nda uzun TIR kuyrukları oluştu

Gürcistan'da devam eden kar yağışları dolayısıyla ülkeye girişlere izin verilmedi. Gürcistan'da yol güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan bu uygulama nedeniyle Türkiye tarafında TIR parkları doldu. Rize'nin Fındıklı ilçesine kadar uzanan 50 kilometre mesafede yaklaşık 1200 TIR işlem yapılmasını bekledi.Dün itibarıyla bölgede kar yağışının durmasıyla Gürcistan yeniden gümrük işlemlerine başladı.

Günde ortalama 450 TIR'ın gümrük işlemleri yapılarak bekleyen TIR'ların geçişi sağlanacak. Rize'nin Fındıklı ilçesine kadar uzanana TIR kuyruğu bugün yapılan işlemlerle beraber Arhavi ilçesine kadar geriledi. Dolan TIR parkları nedeniyle Karadeniz sahil yolunda izin verilen güzergahlarda bekleyen TIR'lar 15 kilometrelik kuyruk oluşturdu. 4 gündür devam eden soğuk hava şartlarından dolayı soğuk hava şartlarında beklemek zorunda kalan sürücülerse biran önce Sarp Sınır Kapısı'nda önce işlemlerini yaparak geçişlerini tamamlamayı bekliyorlar.