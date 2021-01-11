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11.01.2021 - 17:01 | | İHA

Artvin Valisi günlük vaka sayısını açıkladı!

Artvin’de 50 vakalardan 8 binlere ulaşan koronavirüs vaka sayısının alınan tedbirler sonucunda 350’lere kadar gerilediği belirtildi.

Artvin Valisi günlük vaka sayısını açıkladı!

Artvin Valisi Yılmaz Doruk 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir araya geldi. Program sonrasında genel durum değerlendirmesi yapan Doruk, koronavirüs vakaları ile sorulan soruyu yanıtladı.

Vali Doruk yaptığı açıklamada “Aldığımız tedbirlerin sonucunu net görüyoruz. Yani boşa gitmiyor ciddi manada düşüşler yaşadık ama yaşadığımız bu düşüş o ilkbahardaki noktaya getirdi mi? getirmedi. Yani biz 50 vakayla kapatmıştık ilk dönemi vatandaşın bu işe sahip çıkması dikkatli olmasıyla tüm o kış boyunca Haziran ayına gelinceye kadar geçen yıl 50 vakayla kapatmıştık 5 tane vefatımız vardı. Bugün geldiğimiz noktada 8 bin 200'ü geçen vakalarımız oldu toplam vaka. 8 bin nere 50 vaka nere? Şimdi 350-400 arasında aktif vaka seyrediyor o noktaya kadar düşürdük ama belli ki daha dikkat etmeye devam edeceğiz. Çünkü yavaşladı düşme tabi çoktan düşmek daha kolay ama 350-400 aktif vaka gidip geliyor ama bir direnç oluştu ama sonuç alıyoruz. Tedbirlere uyulması gerekiyor. Zannediyorum yavaşta olsa bu tedbirlere uyarsak bu başarıyı elde edeceğiz” diye konuştu.

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