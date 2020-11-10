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10.11.2020 - 16:28 | | DHA

Artvin'de 4 gün önce kaybolan 31 yaşındaki kişi, aranıyor

Artvin’in Hopa ilçesinde 4 gündür kayıp olan Ercan Civelek'in (31) bulunması için jandarma ve polis ekiplerinin bölgede başlattığı arama çalışması sürüyor. Civelek'in ablası psikolojik durumunun iyi olmadığını söylerken, babası Mehmet Civelek, "Yeter ki hayatta olsun ama dünyanın öbür ucunda olsun temennim hayatta olmasıdır" dedi.

Artvin'de 4 gün önce kaybolan 31 yaşındaki kişi, aranıyor

Hopa ilçesinde 6 Kasım'da evinden çıkan Ercan Civelek, geri gelmedi. Yakınları, Civelek'e ulaşamayınca polis ve jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Yürütülen çalışmalarda çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. İncelemelerde Civelek'in, Kemalpaşa ilçesinde Sarp Sınır Kapısı'na giden yolda bir petrol istasyonunun güvenlik kamerasında görüntüsü tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, Kemalpaşa bölgesinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. İz takip köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmaları, sürdürülürken, Civelek ailesi de gelecek iyi haberi bekliyor.

Artvinde 4 gün önce kaybolan 31 yaşındaki kişi, aranıyor

'PSİKOLOJİK DURUMU HİÇ İYİ DEĞİLDİ'

Arama kurtarma çalışmalarına katılan Ercan Civelek'in kız kardeşi Bahar Civelek, "Ercan'dan Cuma günü saat 11'den sonra haber alamıyoruz. 10 gün psikolojik durumu hiç iyi değildi. 2-3 gün önce ablamla konuşmuş. Ben bugün neler düşündüm bilmiyorsunuz demiş. Ona sağ salim ulaşmak istiyoruz. Tüm umudumuz bu" dedi.

'TEMENNİM HAYATTA OLMASIDIR'

Baba Mehmet Civelek de, "Kaybolduğu gün oğlumu gece saat 10.00'a kadar bekledim belki bir yerde bir mekanda oturuyordur, gelir diye. Öyle umut ettim. Ercan evine bağlı bir çocuktur. Akşam 5 oldu mu evine gelirdi beni hep arardı annem evde yalnız olur diye genellikle erken saatlerde eve dönerdi bir baba oğul arasında olması gereken diyalog sevgi nasılsa bizimki de öyleydi. Kaybolduğu gün köyden birlikte indik ilçeye beraberdik sabah. Çarşıda ayrıldık sonra kayboldu kayıplara karıştı. Aramalar sürüyor. İnşallah sağ salim oğluma ulaşacağız. Yeter ki hayatta olsun ama dünyanın öbür ucunda olsun temennim hayatta olmasıdır. Tek oğlumdu bir telefon zilini duymak istiyorum. Gerisini istemiyorum hayatta olduğunu bilmem benim için yeterli" diye konuştu.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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