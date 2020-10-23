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23.10.2020 - 13:18 | | DHA

Artvin’de mercek bulutlarından görsel şölen

Artvin’de dış hatlarının keskinliği ve ilginç şekilleriyle dikkat çeken mercek bulutları, görsel şölen oluşturdu.

Artvin’de mercek bulutlarından görsel şölen
Artvin’de mercek bulutlarından görsel şölen
Artvin’de mercek bulutlarından görsel şölen
Artvin’de mercek bulutlarından görsel şölen
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Artvin’de gökyüzünde ilginç bulut hareketleri ilgi odağı oldu. Mercek adı verilen birbirlerinden ayrı parçalar halinde olan, dış hatları keskin olarak belli olan bulutlar, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının sonucu oluşan bulut hareketleri, gökyüzünde seyrine doyumsuz görsel şölen oluşturdu.

O anlar fotoğraf karelerine de yansıdı.

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Artvin’de mercek bulutlarından görsel şölen

Artvin’de mercek bulutlarından görsel şölen

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