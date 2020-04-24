Arya İsminin Anlamı Nedir? Arya Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Arya ismi iki farklı köken üzerinden gelmektedir. Bu kökenlerden biri Hint diğeri ise Avrupa’dır. İlk tam olarak nereden geldiği bilmediği için bu iki köken sayılır. Farklı anlamları üzerinden hem isim hem de sözcük olarak anlam taşıyan adlardan biridir.

Arya Ne Demek?

Arya değişik anlamlara gelen ve her anlamı ile beğeni toplayan güzel bir isimdir. Özellikle modern çağı yansıtan en güzel kız isimleri arasında yer alır.

- Opera eserleri için solistlerden birinin orkestra ile beraber söylediği, kendi iç yapısında bütünlüğü olan şarkı türüdür,

- Denizcilikte kullanılan bir terimdir,

- Hint ve Avrupa kültüründe soylu anlamına gelir,

Bu etkileyici ve derin anlamları ile beraber Arya ismini kız çocuğumuz için kullanabilirsiniz. Güzel anlamların yanı sıra ayrıca okunuşu ve telaffuzu ile anne babaların beğendiği isimler arasında yer alıyor.

Arya Kur’an’da Geçiyor mu?

En çok merak edilen konular arasında Alya isminin Kur'an'da geçip geçmediğidir. Arya Hint ve Avrupa köklerinden gelmektedir. Kur'an'da Alya ismi geçmez. Özel anlamı ve hoş okunuşu nedeniyle kız çocukları için günümüzde yoğun olarak tercih edilen isimler arasında yer almaktadır.