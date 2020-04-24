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24.04.2020 - 18:16 |

Arya İsminin Anlamı Nedir? Arya Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Arya son dönemlerin dikkat çekici ve okunuşu ile beğeni toplayan en güzel isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Çocuklar için isim arayan anne ve babalar internet üzerinden bu ismin anlamını öğrenmek için araştırma gerçekleştirmektedir. Peki, Arya isminin anlamı nedir? Arya ne demek, ne anlamına gelir? İşte detaylar.

Arya İsminin Anlamı Nedir? Arya Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Arya ismi iki farklı köken üzerinden gelmektedir. Bu kökenlerden biri Hint diğeri ise Avrupa’dır. İlk tam olarak nereden geldiği bilmediği için bu iki köken sayılır. Farklı anlamları üzerinden hem isim hem de sözcük olarak anlam taşıyan adlardan biridir.

Arya Ne Demek?

Arya değişik anlamlara gelen ve her anlamı ile beğeni toplayan güzel bir isimdir. Özellikle modern çağı yansıtan en güzel kız isimleri arasında yer alır.

- Opera eserleri için solistlerden birinin orkestra ile beraber söylediği, kendi iç yapısında bütünlüğü olan şarkı türüdür,

- Denizcilikte kullanılan bir terimdir,

- Hint ve Avrupa kültüründe soylu anlamına gelir,

Bu etkileyici ve derin anlamları ile beraber Arya ismini kız çocuğumuz için kullanabilirsiniz. Güzel anlamların yanı sıra ayrıca okunuşu ve telaffuzu ile anne babaların beğendiği isimler arasında yer alıyor.

Arya Kur’an’da Geçiyor mu?

En çok merak edilen konular arasında Alya isminin Kur'an'da geçip geçmediğidir. Arya Hint ve Avrupa köklerinden gelmektedir. Kur'an'da Alya ismi geçmez. Özel anlamı ve hoş okunuşu nedeniyle kız çocukları için günümüzde yoğun olarak tercih edilen isimler arasında yer almaktadır.

 

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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