Arzu Demirel Birinci kimdir, kaç yaşında? Televizyoncu Arzu Demirel Birinci hangi kitapları yazdı?

'Arzu Demirel Birinci kimdir?' sorusunun cevabı araştırılıyor. Arzu Demirel Birinci, TRT Çocuk kanalında yayınlanan birçok çizgi filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini gerçekleştirdi. İşte yazar, senarist ve yönetmen olan Arzu Demirel Birinci ile ilgili detaylar...

ARZU DEMİREL BİRİNCİ KİMDİR?

Arzu Demirel Birinci, Cik Cik Necmi, Biz İkimiz, Alfabe, Niloya, Öykü Bahçesi ve Vik Vik Merve gibi çizgi filmlerin yapımcılığını ve senaristliğini gerçekleştirdi. Yumurcak TV kuran ve Niloya’nın yapımcısı olan yazar, yönetmen ve film senaristidir.

Arzu Demirel, pek çok çizgi film projesine imza attı. Niloya isimli çizgi filmin yaratıcısı ve senaristi oldu.

Elif ve Arkadaşları, Neşeli Dünyam, Tomba ile Alfabe gibi birçok projeye de senarist olarak imza attı.

ARZU DEMİREL'İN KİTAPLARI

Maceracı Yüzgeçler Boyama Kitabı 3

Maceracı Yüzgeçler Boyama Kitabı 2

Maceracı Yüzgeçler Boyama Kitabı 4

Biba'nın Günlüğü Küçük İtfaiyeciler-Maceracı Yüzgeçler

Cik Cik Necmi İle Vik Vik Merve

Maceracı Yüzgeçler Biba'nın Günlüğü Boyama Kitabı 5 (+3 Yaş)

Maceracı Yüzgeçler 2 / Biba'nın Günlüğü Tropinin Peşinde

Maceracı Yüzgeçler 1 / Biba'nın Günlüğü Ejderya Çiçeği

Maceracı Yüzgeçler Boyama Kitabı (3+ Yaş)

Maceracı Yüzgeçler Biba'nın Günlüğü Uy Bisikletimin Tekeri Patladı