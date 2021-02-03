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03.02.2021 - 07:00 | | Gökhan Kam

‘Aşağı bak’ gerginliği

Boğaziçi’nde bir grup öğrenciye polisin “Aşağı bak” diyerek müdahale ettiğinin öne sürülmesinin ardından “Aşağı bakmayacağız” eylemi başlatıldı. Emniyet ise yayımladığı videoda, söz konusu polisin “Aşağı bak” demediğini “Aşağıdan” dediğini bildirdi

‘Aşağı bak’ gerginliği
Gökhan Kam

Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun rektör olarak atamasına yönelik tepkiler devam ediyor. Önceki gün bir grup öğrenciye Etiler’den üniversiteye yürüdüğü sırada polis müdahale etmişti. Müdahale sırasında çekilen videolarda, polisin öğrencilere “Aşağı bak” dediği öne sürülmüş, bunun üzerine sosyal medyada “aşağı bakmayacağız” sloganıyla eylem başlatılmıştı.

Eyleme birçok kişi tarafından destek mesajları yayımlanmıştı. Boğaziçi Üniversitesi güney kampüsteki öğrencilere de polis müdahale etmiş, önceki gece itibariyle 159 kişi gözaltına alınmıştı.

Dün sabah saatlerinde İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, 159 kişiden 98’inin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce serbest bırakıldığı açıklandı. 10 şüpheli ise akşam saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet’ten açıklama

Konuya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada ise, tartışma konusu olan “Aşağı bak” ifadesinin polis tarafından kullanılmadığı, polisin “Aşağıdan” dediği belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabından yayınlanan videolu mesajda, “Polisimiz pandemi ortamında sadece yasa dışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor. Bu mücadele milletimiz için Türk polisi daima hazır” ifadelerine yer verildi.

Öğretim üyeleri de pankart açtı

Gözaltılara tepki göstermek için dün güney kampüs meydanında toplanan öğretim üyeleri, rektörlüğe sırtını dönerek eylemlerini sürdürdü. Öğretim üyeleri üzerinde, “Aşağı bakmıyoruz. Kabul etmiyoruz. Vazgeçmiyoruz” yazan pankartlarla birlikte gözaltına alınan 159 öğrenci için 159 yazan dövizler taşıdı.

‘Aşağı bak’ gerginliği

İstanbul’da 104 gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin eylemine destek olmak için dün Kadıköy’de toplanan gruba polis, biber gazıyla müdahale etti. Ara sokaklara dağılan grup, Moda Mehmet Ayvalıtaş parkında tekrar bir araya geldi. Vatandaşlara da pencerelerden alkış ve ıslıklarla protestoculara destek verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer’deki eylemlerde 104 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

‘Aşağı bak’ gerginliği

CAN EROK

Ankara’da, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlere destek için toplanan gruba polis müdahale etti, 69 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, eylemler sırasında 1 polisin kolunun kırıldığını açıkladı.

 

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