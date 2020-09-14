14.09.2020 - 10:24 |
ASDEP mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? ASDEP sonuçları için Bakan Selçuk açıklama yaptı
ASDEP mülakat sonuçları heyecanla bekleniyor. ASDEP sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili bir açıklama geldi. Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki 2020 ASDEP mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
ASDEP mülakat sınavları 15 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar ise mülakat sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP), sınavının açıklanacağı tarihi Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu.
2020 ASDEP MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz günlerde Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,CNN Türk yayınında Hakan Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk, "Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) alımlarının sonuçlarını haftaya açıklıyoruz." dedi.
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