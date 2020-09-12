ASDEP sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? Bakan duyurdu...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk yayınında Hakan Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken, bakanlığın sosyal koruma çerçevesini, çalışma hayatındaki düzenlemeler, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardım üzerine kurduklarını ve temel hedefin bütün vatandaşları sosyal anlamda koruma altına almak olduğunu dile getirdi. Bunların yanı sıra ASDEP sonuçlarının ne zaman açıklanacağını da belirten bakan Selçuk, adayları meraklandırdı.

ASDEP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) alımlarının sonuçlarını haftaya açıklıyoruz." dedi.

Sosyal yardımlar konusunda şöyle dedi:

"Biz tabii ki devlet olarak bütün vatandaşlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Sağlık Bakanlığımızın maske konusundaki hassasiyeti gibi yapılan başvuruların bir kısmı başka bir vatandaşın yardıma hızlı bir şekilde ulaşmasına engel olabilir. Beyanın doğruluğuna bakıyoruz sadece SGK ve İŞKUR teyitlerini aldıktan sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının incelemelerine. Sosyal yardımlarda gelen taleplere baktık ki, normalde ne dönemsel ihtiyaç içinde olan ne de herhangi bir muhtaçlık kriteri olan vatandaşlarımız da belki sistemi test etmek için neden olduğunu bilmediğimiz bir şekilde başvurmuş durumdalar. Ama o başvurunun değerlendirme süreci bile başka bir vatandaşımızın sosyal yardım almasını geciktiren bir süreç. Dolayısıyla buna dikkat edilmesi, gerçekten muhtaç vatandaşlarımıza, dönemsel ihtiyaç halindeki vatandaşlarımıza daha hızlı şekilde ulaşmamız için bu sorumlulukla hareket edilmesi çok önemli."