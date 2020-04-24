Asel İsminin Anlamı Nedir? Asel Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Asel Arapça kökenli bir isimdir. Son dönemlerde Türkçeye yerleşmiş ve merak uyandıran isimler arasında yer alıyor. Özellikle İslami açıdan önemli bir yere sahip olmasıyla merak edilen adlardan biridir.

Asel Ne Demek?

Asel ‘cennetteki dört Irmaktan biri’ olarak tabir edilmektedir. Diğer bir adıyla ‘bal ırmağı’ olarak da geçer. Bu güzel ve hoş anlamı ile beraber kız çocuğunuz için Asel ismini kullanabilirsiniz. Burada tek başına kullanabileceğiniz gibi farklı isimlerle kombin haline getirerek güzel bir uyum sağlayabilirsiniz. Özellikle okunuş açısından kulağa hoş gelen bir yapı sağladığı için ebeveynler tarafından tercih ediliyor.

Asel İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

İslami açıdan güzel bir anlamı bulunan Asel kelimesi için internetten çok sık araştırma gerçekleştiriyor. Kız çocuklarına bu ismi vermek isteyen pek çok aile Asel adının Kur’an-ı Kerim'de geçip geçmediğini merak ediyor. Asel ismi Kur’an’da geçen adlar arasında yer almaktadır. Cennetteki 4 Irmaktan biri olarak tabir edilen isim, aynı zamanda bal ırmağı şeklinde anılmaktadır. Böylesi güzel anlamları ile beraber kız çocuğunuz için bu adı değerlendirebilirsiniz.