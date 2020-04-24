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24.04.2020 - 18:06 |

Asel İsminin Anlamı Nedir? Asel Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Kız çocukları için günümüzde en çok sevilen isimler arasında Asel gelmektedir. Kendini yeni yeni duyuran bu isim internet üzerinde aileler tarafından çok sık ilgi görmeye başladı. Siz de bu güzel isminin anlamını öğrenerek minik yavrunuza verebilirsiniz. Peki, Asel isminin anlamı nedir? Asel ne demek, ne anlamına gelir? İşte detaylar.

Asel İsminin Anlamı Nedir? Asel Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Asel Arapça kökenli bir isimdir. Son dönemlerde Türkçeye yerleşmiş ve merak uyandıran isimler arasında yer alıyor. Özellikle İslami açıdan önemli bir yere sahip olmasıyla merak edilen adlardan biridir.

Asel Ne Demek?

Asel ‘cennetteki dört Irmaktan biri’ olarak tabir edilmektedir. Diğer bir adıyla ‘bal ırmağı’ olarak da geçer. Bu güzel ve hoş anlamı ile beraber kız çocuğunuz için Asel ismini kullanabilirsiniz. Burada tek başına kullanabileceğiniz gibi farklı isimlerle kombin haline getirerek güzel bir uyum sağlayabilirsiniz. Özellikle okunuş açısından kulağa hoş gelen bir yapı sağladığı için ebeveynler tarafından tercih ediliyor.

Asel İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

İslami açıdan güzel bir anlamı bulunan Asel kelimesi için internetten çok sık araştırma gerçekleştiriyor. Kız çocuklarına bu ismi vermek isteyen pek çok aile Asel adının Kur’an-ı Kerim'de geçip geçmediğini merak ediyor. Asel ismi Kur’an’da geçen adlar arasında yer almaktadır. Cennetteki 4 Irmaktan biri olarak tabir edilen isim, aynı zamanda bal ırmağı şeklinde anılmaktadır. Böylesi güzel anlamları ile beraber kız çocuğunuz için bu adı değerlendirebilirsiniz.

 

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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