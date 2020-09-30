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30.09.2020 - 22:06 |

Asemptomatik ne demek? Asemptomatik anlamı nedir?

Tüm dünya ve ülkemizde son yılların en çok konuşulan konusu olan koronavirüs ile ilgili asemptomatik kelimesi de oldukça merak ediliyor. Vatandaşlar asemptomatik ne demek sorusunun cevabını arıyor

Asemptomatik ne demek? Asemptomatik anlamı nedir?

Asemptomatik ne demek?

Asemptomatik - Belirti göstermemek anlamına gelmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.
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