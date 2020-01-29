Yeni asgari ücret ne zaman yatacak? AGİ 2020 ve Asgari ücret 2020 hangi ay maaşlara yansıyacak? Asgari ücret ne kadar?

Mliyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren ve tüm vatandaşlarımızı etkileyen yeni asgari ücret kaç para? Aynı zamanda yeni AGİ'yi de merak edenler, AGİ 2020 ne kadar oldu aramasına cevap arıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2019 Aralık ayında gerçekleştirdiği asgari ücret toplantıları sonrasında, 2020 Asgari ücret belirlendi. 2020 AGİ'nin de belirlendiği toplantı vatandaşlara büyük heyecan yaşatmıştı. Yeni yıla girmemizle birlikte bu konuda araştırmalar artış gösterdi. 2020 yılının Şubat ayına yansıyacak olan yeni asgari ücret ve yeni AGİ ne kadar? Şubat maaşlarına günler kala en çok merak edilen konular arasına giren asgari ücret ve AGİ kaç para? İşte 2020 Yılında geçerli olacak asgari ücret net, asgari ücret brüt ve AGİ...

ASGARİ ÜCRET 2020 NE KADAR?

Asgari ücret 2020 net kaç para?

2 bin 324 TL

Asgari Ücret 2020 brüt kaç para?

2 bin 943 TL

AGİ 2020 NE KADAR?

Asgari geçim indirimi anlamına gelen AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. AGİ, kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.

Bekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL

Evli, eşi çalışan 220,68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL