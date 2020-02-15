Aşı karşıtları yasak cihaz satıyormuş!

Halk sağlığını hiçe sayan aşı karşıtlarının yapmayı planladıkları ‘I. Uluslararası Aşı Gerçekleri Sempozyumu’na karşı tepkiler büyürken, sempozyuma konuşmacı olarak katılacağı duyurulan Dr. Hasan Gökhan Şentürk’ün tıp camiasının kuşkuyla yaklaştığı ‘Kuantum Biofeedback’ cihazlarının Türkiye’deki satış, pazarlama ve eğitim etkinliklerini yürüten kişi olduğu ortaya çıktı. Aşı karşıtı sempozyuma öncülük eden ses mühendisi Su Asaad’ın (Somuncuoğlu) kurduğu, www.asigercekleri.com adlı internet sayfasında Dr. Şentürk’ün, ‘I. Uluslararası Aşı Gerçekleri Sempozyumu’ndaki konuşmacılardan biri olduğu duyurulurken, Asaad’ın da geçtiğimiz yıla kadar tartışmalı cihazla uygulamalar yaptığı anlaşıldı.

Adını da değiştirmişler

Sitede Dr. Hasan Gökhan Şentürk için ‘homeopati ve biorezonans uzmanı’ tanmlaması yer alırken; “Romanya’daki Victor Babesh Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen SCIO Kuantum biofeedback ve Avusturya Graz da Imedis merkezinde temel biorezonans eğitimini tamamlamıştır. Scio International S.r.l. firmasının Türkiye temsilcisi olarak Scio Kuantum Biofeedback cihazlarının satış, pazarlama ve eğitim etkinliklerini yürütmektedir” deniyor.

Scio Kuantum Biofeedback cihazları hakkında Milliyet’e bilgi veren Kuramsal Fizikçi Dr. Enis Doko ise ilginç bir iddiayı gündeme taşıyarak; “Söz konusu cihazın adı değiştirilip piyasaya sürülmüş. Scio denilen cihaz aslında, ‘QXCI’ markasıyla Metin Hara’nın kurucusu olduğu ‘İnsana Güven Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nde kullanılan alet. Bu cihazı, Desire D. Dubounet ismi ile ünlü olan ve gerçek ismi William Nelson olan şifacı şarlatanın icadı. Cihazın AIDS ve kanser gibi hastalıklara ‘şifa olma, parazitleri öldürme, kolesterolü dengeleme’ gibi hünerleri olduğu öne sürülüyor. Nelson cihazı ilk geliştirdiğinde 150-200 dolara satıyordu. Talep artınca 20 bin dolara satmaya başladı. Çok sayıda insan bu cihaza güvenip, uygulamayı tercih edince ölümler yaşandı. Bunun üzerine Amerikan sağlık kuruluşu FDA cihazı yasakladı. Hakkında dokuz dolandırıcılık davası olan Nelson, Macaristan’a kaçtı. Nelson Macaristan ve Romanya üzerinden cihaz pazarlamaya devam ediyor” dedi.

Sosyal medya hesaplarından, her fırsatta biofeedback yönteminin çok önemli olduğunu öne süren Su Asaad, 2013’de başladığı biofeedback uygulayıcılığına 2019’da son verdiğini duyururken, instagram sayfasındaki bir videoda biofeedback uygulamaları için adres olarak Dr. Şentürk’ü işaret ediyor. Asaad, takipçilerine, “Bakanlık, ‘Hekimler haricinde kimse biofeedback uygulamayacak’ dedi. Biofeedback eğitimleri vermeye devam ediyorum. Kolombiya’ya bu sistemi götürüp kuracağım” diyor.

Su Asaad, geçen yıla kadar tartışmalı cihazla uygulama yapmış.