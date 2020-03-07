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07.03.2020 - 07:00 | | MERT İNAN İstanbul

Aşı karşıtları yer bulamıyor

Aşı karşıtlarının 8 Mart’ta yapılacağını duyurduğu sempozyum için yer krizi yaşanmaya devam ediyor.

Aşı karşıtları yer bulamıyor

Elite World Europe Otel’in yönetimi, Milliyet’in gündeme getirdiği ve bilim insanlarının tepki gösterdiği sempozyum için yer tahsisinden vazgeçip, sözleşmeyi iptal ettiğini duyurdu. Yaşanan gelişmeler üzerine sempozyumu organize eden Su Asaad (Somuncuoğlu), sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “18.2.2020 tarihinde sözleşme yaptığımız Elite World Europe Otel sözleşmeyi gerçek olamayan gerekçelere dayandırarak iptal etmiştir.

Sempozyumu yapma kararlığımız sürüyor. Sempozyumu duyurduğum andan beri milletimizin teveccühü güç ve moral verdi. Toplumun bilgilenme özgürlüğüne, hukuka, bilime saygılı, vicdanlı ve cesur bir mekan arıyorum.” Aşı karşıtı www.asigercekleri.com adlı internet sayfasını kuran Asaad tarafından düzenlenen sempozyumun konuşmacıları arasında AIDS hastalığının reddi ile ilgili kampanyalar yürüten sunucu Joan Shenton, HPV aşısına işkin bilimsel olmayan açıklamalar yapan antropolog Mario Lamo Jimenez ve kendisini ‘Homeopati uzmanı’ olarak tanıtan Dr. Hasan Gökhan Şentürk yer alıyor.

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