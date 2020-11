‘Aşı sözleşmesi 1-2 güne hazır’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığının 2021 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Koca, özetle şunları söyledi:

GRİP AŞISI: Bu yıl, ‘parası olanlara veriliyor’ dediniz, parası olanlar almasın diye eczanelerden satmadım ben. Bununla ilgili hakkı olan kimse ona vermeliyiz diye... 1,3 milyon geçen yıl yapıldı, biz bu yıl 2,3 milyona çıkardık. Şu ana kadar 600 bin kişiye yapıldı. Kime yaptık? Bilim Kurulu bunu oturup hazırladı. En riskliden başlayarak bu gruplar tanımlandı ve bu gruplar dışında -şimdi söylüyorum- burada olmayan 80 yaş üstünü de koyduk. Eğer bu noktada elimizdeki aşı böyle devam ederse 75, 70, 65 gibi aşağıya doğru indirmeyi hızla planlıyoruz. Bir iki gün içerisinde sağlık çalışanlarımıza da başlıyoruz.

5 HAFTADIR İNFLUENZA YOK: Biz normalde her yıl 42. haftadan başlarız, inflüenza sürveyansı yaparız, yani, ‘oluyor mu, var mı, başladı mı?’ diye. Şu an 47. haftadayız, yani 5 haftadır influenza yok. Bu olamaycağı anlamına gelmez ama ‘yok’ diyorum, ‘tedirgin etmeyin insanları’ demek istiyorum. Her yıl şu dönemde çocuk poliklinikleri üst solunum yolu enfeksiyonundan geçilmez. Şu an çocuk polikliniklerine gidin çok sakindir, en yoğun olan erişkin, dâhilî polikliniklerdir çünkü Kovid daha fazla; bu dönemin mevsimsel gribi artık Kovid.

TEB’E AŞI YANITI: TEB diyor ki; ‘Ben Hollanda menşeli bir firmadan 1,5 milyon aşı buldum. Bunun fiyatı 12 dolar’. Bu firma Hazine’ye, DMO’ya, ‘11 dolara size veriyorum’ diyor. TEB bize ‘12 dolar’ diyor. Tabii buradan yüzde 4 komisyon alınacak ayrıca. Firmanın buraya verdiği teklif 12 dolar -aynı fiyatla veriyoruz, artı yüzde 4 olacak- ama aynı firma bize 11 dolarla veriyor. Sonra firma, tedarikçi depolardan üretici yetki belgesi, aşının orijinal olup olmadığını kanıtlayan analiz sertifikası, orijin sertifikası ve Batch Release sertifikası belgeler sağlanamadığı için ürünün gerçekten olup olmadığı teyit edilememiş, ayrıca mevcutsa bile sahte veya bozulmuş olabileceği kaygısıyla tedarikinden vazgeçilmiştir’ diyor. Nerede aşı?

YERLİ AŞI NİSANDA: (Kovid-19 aşı çalışması) 16 aşı çalışması var. İnsanda Faz 1 çalışmasına geçilen bir inaktif aşımız var. Bu inaktif aşı ilk önce 44 kişiye yapılacaktı, bu hafta itibarıyla ilk 44 kişi tamamlanmış olacak. Bizim aşımız. Bizim aşımızın devreye girmesi, tahminimiz -en erken- nisan şeklinde olur.

TÜRKİYE’YE 1 MİLYON DOZ: Aşılarla ilgili irtibatımız devam ediyor. Pfizer’le ilgili aralık ayında olma ihtimali Sayın Uğur Hoca’nın söylemiyle çok zayıf görünüyor, en erken 15 Aralık’tan sonra ruhsat alınabilir. EMA ve FDA’ya müracaat edildiği ama ruhsatın aralıkta olmama ihtimalinin yüksek olduğu, olursa Türkiye’ye verebileceği rakam 1 milyon, ocak ayından itibaren de tedricî, bir iki ay içinde değil, yıl içinde 25 milyona kadar olabilirliği şeklinde şu an görüşmelerimiz var. Diğer aşı içinse, Çin aşısı, orada aralık ayında en az 10 milyon gibi bir aşıyı alabilir olacağız, sayıyı artırmak istiyoruz. Ocak ayında da en az bu kadar olacak. Sayı iki katına kadar çok rahat çıkabilir. Bununla ilgili de bir iki gün içerisinde sözleşme de imzalanır olacak. Biz, dünyada, erken dönemde, güvenebilir olduğumuz çıkan aşıyı vatandaşımıza önce kendimden başlamak üzere yapmak istiyoruz. Bunun için de yoğun çaba içinde olduğumuzdan emin olun. Aralık ayında başlayabilirliğimizin de çok yüksek olduğunu bilmiş olalım. Sayısını şimdiden çok söylemek istemiyorum ama 10 milyonlarla ifade edilen sayılar olduğundan emin olun.

KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ: Bilim Kurulumuzla önümüzdeki günlerde, ‘toplam vaka’ başlığı altında, ‘yatan hasta’ başlığı altında, ‘hasta’ başlığı altında ne varsa bunun hepsini kamuoyuyla nasıl paylaşacağımızı, tabloda nasıl göstereceğimizi tartışıp, göstermiş olacağız.

12 BİN PERSONEL: Önümüzdeki günlerde KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. ÖSYM hazırlık yapıyor. 7 bin hemşire, bin 700 ebe, 2 bin 864 sağlık teknisyeni.

MEMNUNİYET DUYARIM: Meslektaşlarım görevi başında Kovid-19’a yakalanmasının meslek hastalığı olarak kabul edilmesinden ve kaybettiklerimizin şehit statüsünde sayılmasından Bakan olarak memnuniyet duyarım. Yüce Meclisimizin bu yolda atacağı adımı saygıyla karşılarım.