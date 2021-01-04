‘Aşı yaptırırım’ diyenler arttı

Salgın nedeni ile kısıtlamalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze sınav yapılmaması ve sömestr tatilinin bir hafta uzatılması kararını aldı. Bu da öğrencilerin yaklaşık olarak mart ayına kadar okullara dönmeyeceği anlamına geliyor. Her on veliden sekizi bu uygulamayı destekliyor. Her dört veliden sadece biri önümüzdeki 6 ay içinde çocuğunu okula gönderme fikrine sıcak bakıyor. Eğitim yılının bitmesine de yaklaşık 6 ay kaldığını düşünürsek aslında çoğunluğun mevcut uygulamanın devam etmesini istediğini söyleyebiliriz.

Kısıtlamaların gevşemesinin bir yolu kısıtlamalar ile hastalığın yayılmasını kontrol altına almak iken bir diğer yolu da kitlesel aşı uygulaması ile toplumsal bağışıklık sağlamak.

2021’e girerken aşı yaptırma eğiliminde yeniden bir yükseliş gördük. Vatandaşların %44’ü aşı olacağını belirtiyor, bu oran önceki haftalarda %38’e kadar gerilemişti. Yan etki yaşamayacağından emin olmak isteyen bir grup da var, bunu bir yıl içinde aşı olurum diyenlerin oranının %50’yi aşmasından anlayabiliyoruz. Ülkemiz bu anlamda Fransa ve Rusya ile benzer bir eğilim sergilerken Çin, Brezilya, İngiltere gibi bazı ülkelerde “Aşı olurum” diyenlerin oranı %80’ler seviyesinde.

Şüphesiz ki aşı konusunda daha fazla bilgi edinme ihtiyacımız var. Bu konuda bir çok yorum, haber paylaşılıyor ancak bu haberlerin hepsinin aşı yanlısı olduğunu düşünürsek yanılırız, vatandaşların sadece %40’ı aşıyı teşvik eden haberler ile daha sık karşılaştığını ifade ediyor. %50’si ise ya daha fazla olumsuz haber ile karşılaştığını ya da olumlu-olumsuz haberlerin aynı oranda olduğunu belirtiyor. Bu da şu dönemde aşı konusunda daha yavaş yol alınmasına yol açıyor.